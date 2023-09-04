Лидер захвативших в Габоне власть военных генерал Брис Клотер Олиги Нгема принял присягу в качестве президента страны на переходный период. Прямую трансляцию церемонии из здания Конституционного суда в Либревилле вел новостной портал Gabon Media Time.

"Клянусь выполнять свои обязанности в интересах народа, защищать суверенитет и территориальную целостность страны", - заявил Олиги Нгема.

Присягу принял Конституционный суд Габона, полномочия которого были восстановлены военными. Ожидается, что в ближайшие часы будет назначен глава переходного правительства Габона, отмечает портал.

Генерал Олиги Нгема пользуется популярностью и большим влиянием в Вооруженных силах Габона, отмечает южноафриканская радиостанция SABC. Он родился 50 лет назад в семье офицера габонской армии. Мечтая о карьере военного, он выбрал в качестве места службы Республиканскую гвардию, где ему оказывал покровительство ее тогдашний командующий Омар Бонго. Он направил молодого офицера учиться в Королевскую военную академию в Марокко, а затем дал возможность пройти курсы спецназа в учебном центре, расположенном в одном из экваториальных лесов Габона.