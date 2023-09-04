В США предложили проверять политиков на умственные способности

Бывшая постпред США при ООН и претендент на выдвижение кандидатом на пост президента США Никки Хейли считает, что среди кандидатов на высшие госдолжности США нужно проводить базовые тесты на умственные способности. Об этом она сказала в интервью телеканалу CBS.

«Кандидат должен рассказать, где родился, назвать четыре слова, начинающихся с одной буквы, сказать сколько у него внуков. Это базовые вопросы, на которые каждый должен уметь ответить», — сказала она.

Хейли также считает, что вместе со сведениями о доходах кандидатам следует предоставлять справку от врача об умственных способностях кандидата. Кроме того, Хейли предложила ввести возрастные ограничения на пребывание на высших политических должностях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это заявление. В своем Telegram-канале она написала, что первый подобный тест стоит провести на самой Хейли.

«Особенно после ее бредового заявления о том, что Кремль убил Чуркина. Крайне своевременная инициатива, конечно», — добавила она.