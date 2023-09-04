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Посол Польши прокомментировал выдачу Киеву военнообязанных украинцев

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий прокомментировал информацию о том, что польская сторона начала выдавать Украине военнообязанных мужчин-беженцев. Об этом сообщает Страна.ua.

Посол Польши отреагировал на выдачу Киеву военнообязанных украинцев
© globallookpress.com

Ранее газета Rzeczpospolita сообщила о том, что Польша выдала украинской стороне мужчин призывного возраста, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

В штабе Пограничной службы уточнили изданию, что с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехали почти 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а выехали почти 2,8 миллиона украинцев. При этом около 80 тысяч являются мужчинами призывного возраста.

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По словам Бартоша Цихоцкого, он не располагает информацией о выдаче Украине граждан страны призывного возраста, находившихся в Польше.

«Для меня это какая-то новая информация, поэтому на этот момент не смогу комментировать», - пояснил посол.

При этом украинское СМИ отметило, что речь идет не об украинцах призывного возраста, которые смогли уехать в Польшу - а о тех, кто занимался незаконной переправкой «уклонистов» через границу.

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