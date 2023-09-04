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Нового министра обороны Украины назвали марионеткой США

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов прокомментировал назначение главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост министра обороны Украины. Об этом передает РИА Новости.

Нового министра обороны Украины назвали марионеткой США
© РИА Новости

Смирнов назвал Умерова марионеткой США и подчеркнул, что тот никогда не имел отношения к армии. Он получил образование в США и поддерживает идеи турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена. По мнению общественника, Умеров станет техническим министром, поскольку решения вместо него будут принимать американские службы

«Не стоит связывать его с полуостровом и с крымскими татарами. Украина и ее армия сегодня воюет против России и Крыма, поэтому для крымских татар, как и для всех крымчан, любой министр обороны Украины это враг», — заключил Смирнов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке министра обороны страны Алексея Резникова. На этой должности Резникова заменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

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