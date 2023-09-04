Украинские власти проигрывают в конфликте с Россией , заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в интервью американскому журналисту Алексу Джонсу , пишет ТАСС со ссылкой на платформу madmaxworld.tv.

Как уточнила политик, она единственная в Конгрессе заявляет об этом октрыто.

Тейлор-Грин раскритиковала санкционную политику американских властей. По ее мнению, ограничительные меры побуждают страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) укреплять торговые связи. Это, в свою очередь, может привести к тому, что объединение «потопит доллар», так как эти государства полностью перейдут на торговлю в национальных валютах.