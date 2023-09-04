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В США назвали бредом требование Зеленского вернуть Крым без боя

Идею украинского лидера Владимира Зеленского о подведении войск к границам Крыма для начала переговоров с Москвой о статусе полуострова раскритиковал ветеран Армии США Ноктис Дрейвен, сообщает телеканал «360».

В США отреагировали на требование Зеленского вернуть Крым без боя
© EPA

Он призвал президента бывшей советской республики вспомнить о защите своей территории.

«У вас даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», — отметил ветеран.

Намерение Зеленского отвоевать Крымский полуостров грозит ужасными последствиями для вооруженных сил страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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