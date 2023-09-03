В Армении назвали ошибкой зависимость от России в сфере безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянскому изданию La Repubblica заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. По его мнению, сейчас РФ не смогла бы обеспечить потребности Армении в безопасности, даже если бы хотела.

По словам Пашиняна, российские партнеры говорят, что западные страны подталкивают Ереван «к принятию мер, направленных на вытеснение России из нашего региона». Но все наоборот — «Россия сама уходит из Южного Кавказа в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает», сказал армянский премьер.

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Речь шла в первую очередь о ситуации в Лачинском коридоре. В декабре дорога, связывающая Нагорный Карабах и Армению, была заблокирована неизвестными, которые называют себя экоактивистами из Азербайджана. Ереван настаивает, что ситуация мешает подаче в регион газа, электроэнергии и продуктов. Власти критикуют российскую миротворческую миссию за невыполнение взятых на себя обязательств.

О том, что происходит сейчас в отношениях России и Армении, рассуждает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин:

Станислав Притчин, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО

«Нынешняя проблема в урегулировании нагорнокарабахского конфликта связана не с тем, что Россия ведет себя недостаточно последовательно, Россия действует четко в рамках тех договоренностей, в первую очередь трехстороннего заявления о перемирии 9 и 10 ноября 2020 года, которое закладывает условия мира после второй карабахской войны. Проблема в том, что в первую очередь с армянской стороны мы видим дефицит выполнения обязательств в рамках этого трехстороннего заявления. Практически ни один пункт, который Армения должна была выполнить, не выполнен, и это основа того, что урегулирование на сегодняшний день практически никак не продвигается. Более того, в условиях, когда Армения пыталась искать варианты уйти от выполнения обязательств, было принято и поддержано решение о том, чтобы способствовать подключению других модераторов, в первую очередь ЕС и США. То есть мы видим, что параллельно российскому треку ведутся еще два переговорных трека, и как раз на одном из таких переговорных треков в Брюсселе, как стало известно от азербайджанской стороны, Армения признала территориальную целостность Азербайджана и признала его юрисдикцию над Нагорным Карабахом и над территориями, которые его окружают, соответственно, все те действия, которые Азербайджан сейчас предпринимает, в первую очередь с Лачинским коридором, отталкиваются от тех договоренностей, которые были достигнуты без участия России».

Накануне в Ереване прошел масштабный митинг, посвященный годовщине провозглашения независимости Нагорного Карабаха в 1991 году. Такой статус республики Россия не признает.

По данным армянских СМИ, на площади Свободы собрались сотни людей, среди участников митинга были бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян. Все они выражали поддержку Степанакерту. Об атмосфере в обществе говорит председатель правления Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Армении Степан Григорян:

— В основном эти митинги организовывали представители тех партий, которые близки высшим властям. Но не важно, люди приходят потому, что есть недовольство той ситуацией, которая в Нагорном Карабахе. И второе очень важное в этом митинге — Никол Пашинян ведет политику как бы мира, предлагает с Азербайджаном договориться, то есть он склонен идти на большие уступки. И этот митинг, и еще были другие мероприятия, они показывают, что есть недовольство этой политикой, потому что люди говорят: ты идешь на мир, а Азербайджан продолжает свои силовые действия.

— Что касается интервью и высказываний Пашиняна, что-то тут можно сказать?

— Да, Россия — крупный игрок, да, у России есть интересы. Эти интересы сегодня, совершенно очевидно, близки к интересам Турции и Азербайджана, интересы Армении не на первом плане у России. Это видно, это отражается и в выступлениях Никола Пашиняна, то есть он говорит про миротворцев, которые по пункту 6 договора от 9 ноября 2020 года должны контроль над Лачинским коридором осуществлять и обеспечивать бесперебойное движение. Теперь мы видим, что Лачинский коридор закрыт, Азербайджан делает какие-то односторонние шаги, а Россия не предпринимает ничего. Как я понимаю, приблизительно расклад сейчас такой: где-то 70% выражают недовольство российской политикой, и 30% — это колеблющиеся, которые говорят, что сейчас Россия занята другими вопросами, что вы от них хотите, не сработали те стратегические договоры, что у нас с Россией, ищите других партнеров.

На этой неделе стало известно, что правительство Армении направило в парламент на ратификацию Римский статут — документ, определяющий полномочия Международного уголовного суда в Гааге.