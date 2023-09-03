СNN Türk: сильные ливни вызвали наводнения в черноморском регионе Турции
Сильные ливни вызвали наводнения в черноморском регионе Турции, многие дома и рабочие места были затоплены.
Об этом сообщает телеканал СNN Türk, пишет РИА Новости.
«Главное метеорологическое управление и AFAD предупреждали о ливне в черноморском регионе», — говорится в сообщении.
Автобусное и трамвайное сообщение было приостановлено. На одной из улиц города Самсун после ливня обрушилась дорога, в неё провалились автомобили.
Ранее метеорит упал на юго-востоке Турции, его обломки были видны над несколькими провинциями.