Сильные ливни вызвали наводнения в черноморском регионе Турции , многие дома и рабочие места были затоплены.

«Главное метеорологическое управление и AFAD предупреждали о ливне в черноморском регионе», — говорится в сообщении.

Автобусное и трамвайное сообщение было приостановлено. На одной из улиц города Самсун после ливня обрушилась дорога, в неё провалились автомобили.