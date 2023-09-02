Арестованный бизнесмен Коломойский не будет вносить залог

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который был отправлен под арест на два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн гривен (около $13,8 млн), не будет вносить залог, сторона защиты готовит апелляцию на решение суда. Об этом сообщил его адвокат.

"Подаем апелляцию, ждем полный текст решения суда, залог не вносим", - сказал представитель защиты Коломойского.

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Видеозапись общения адвоката с журналистами опубликовало агентство Укринформ.

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила, что Коломойскому предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более $13 млн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Украинские СМИ и несколько политиков связывают очередной виток преследований бизнесмена с предстоящим визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, где ему придется отчитываться о ходе борьбы с коррупцией в стране.

Осенью 2022 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили у Коломойского обыски по делу о завладении имуществом компании "Укрнафта". До этого местные СМИ сообщали, что бизнесмена лишили украинского гражданства, однако официального подтверждения этого так и не было.