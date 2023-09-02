Шольц получил травму

По словам председателя комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота, сейчас Шольц чувствует себя «не очень хорошо». По причине неважного самочувствия главы немецкого правительства все запланированные мероприятия отменены.

В материале говорится, что Рот ожидал Шольца, который должен был приехать с рабочим визитом в город Херинген в земле Гессен и пообщаться с местными жителями, передает РИА Новости .

Но не только у немецкого лидера занятия спортом идут не по плану. К примеру, в июне прошлого года президент Соединенных Штатов Джо Байден упал с велосипеда в городе Рехобот-Бич. Вскоре глава государства заверил журналистов, что с ним все в порядке. Позже стало известно, что Байден зацепился ногой за педаль, когда слезал с велосипеда. В отличие от Шольца, Байдену тогда никакая медицинская помощь не потребовалась.