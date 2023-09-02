Подсчитаны расходы ФРГ из-за поломки самолета Бербок

Поломка самолета Бербок привела к дополнительным расходам в размере более €104 тыс.
Сломавшийся самолет главы МИД ФРГ Анналены Бербок обошелся бюджету страны в 104 тысячи евро. Это стало известно после запроса депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен, сообщает ТАСС.
Бербок планировала отправиться в турне по странам Индо-Тихоокеанского региона в середине августа. Она прилетела в ОАЭ, но там её правительственный джет сломался. Поездку главы МИД в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи пришлось отменить.
В итоге МИД ФРГ понес расходы в 104 331 евро. Столько потратила на обратный путь правительственная делегация и пять специальных гостей.
Они отправились в Германию из ОАЭ регулярными рейсами. Бербок также вернулась обратно в Гамбург первым классом авиакомпании Emirates.
Депутат Бундестага от Левой партии Севим Дагделен заявила, что Бербок нарушила предвыборные обещания, задействовав личный самолет.
«Если бы министр Бербок более активно использовала регулярные рейсы, как она сама однажды объявила, это было бы дешевле для налогоплательщиков и более благоприятно для климата», - сказала депутат.