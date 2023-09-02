Премьер Эстонии получила подарок от украинских солдат

Украинские военные передали премьер-министру Кае Каллас в подарок кубок, сделанный из артиллерийского снаряда. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила сама глава эстонского кабмина.

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«Украинские бойцы из 24-й бригады в знак благодарности прислали мне кубок, сделанный из 120-мм артиллерийского снаряда», — написала Каллас.

Она добавила, что подарок ей привез председателем комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон, который вернулся из Киева в Таллин 1 сентября. Каллас подчеркнула, что позитивно отнеслась к презенту солдат.

«Спасибо от всего сердца, продолжаем поддерживать Украину до самой победы», — заключила премьер Эстонии.

Эстония, как и большинство западных государств, нарастила поддержку Украины на фоне российской военной спецоперации, которая началась в конце февраля 2022 года. Каллас считается одним из самых проукраинских европейских лидеров. Премьер Эстонии не только поддерживает военную и финансовую помощь Киеву, но и выступает за разрыв связей с Россией из-за конфликта.