СБУ предъявила обвинения настоятелю одного из храмов УПЦ под Житомиром

Настоятелю храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области предъявлены обвинения в разжигании религиозной вражды. Об этом со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) пишет ТАСС.

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В сообщении ведомства говорится, что настоятеля обвиняют в умышленных действиях, направленных на разжигание религиозной вражды, а также унижении национальной чести и достоинства. Утверждается, что он якобы распространял среди священников и прихожан религиозной общины листовки и специальные брошюры пророссийского характера. В СБУ добавили, что во время обысков эти «агитационные материалы» были найдены в вещах задержанного.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде начали сбор подписей о законодательном запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины. Автор инициативы Юлия Клименко заявила, что новый закон не идет вразрез с правом в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций.