Число заразившихся «болезнью легионеров» в Польше вновь увеличилось

Число заразившихся «болезнью легионеров» — легионеллезом — в Польше вновь увеличилось. Это следует из документа, опубликованного государственным окружным санитарным инспектором города Жешува в Подкарпатском воеводстве Яромиром Слончкой.

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По данным инспектора, в регионе обнаружили два новых случая, таким образом число заболевших выросло до 160 человек.

Слончка уточнил, что новые заболевшие обратились в больницы 31 августа.

Также, по сообщению санитарного инспектора, излечиться от болезни не смогли уже 19 человек.

Вспышку легионеллеза несколько недель назад обнаружили в польском Жешуве Подкарпатского воеводства рядом с украинской границей. Позже инфекция перешла на другие регионы Польши.