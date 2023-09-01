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В ЕС запланировали начать переговоры о членстве Молдавии до конца года

Депутат Европарламента Зигфрид Мурешан заявил, что в Брюсселе планируют начать до конца года переговоры о присоединении Молдавии, пишет РИА Новости.

В ЕС запланировали начать переговоры о членстве Молдавии до конца года
© РИА Новости

По его словам, Европарламент тесно сотрудничает с другими европейскими институтами по вопросу членства Молдавии. Политик напомнил, что Кишинев должен выполнить девять рекомендаций.

Мурешан выразил надежду, что власти республики будут активнее сотрудничать с лидерами общественных организаций по вопросу присоединения к ЕС.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель ранее анонсировал присоединение к сообществу еще 10 стран, сообщает «Радиоточка НСН».

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