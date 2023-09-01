В ЕС запланировали начать переговоры о членстве Молдавии до конца года

Депутат Европарламента Зигфрид Мурешан заявил, что в Брюсселе планируют начать до конца года переговоры о присоединении Молдавии, пишет РИА Новости.

По его словам, Европарламент тесно сотрудничает с другими европейскими институтами по вопросу членства Молдавии. Политик напомнил, что Кишинев должен выполнить девять рекомендаций.

Мурешан выразил надежду, что власти республики будут активнее сотрудничать с лидерами общественных организаций по вопросу присоединения к ЕС.