В ЕС запланировали начать переговоры о членстве Молдавии до конца года
Депутат Европарламента Зигфрид Мурешан заявил, что в Брюсселе планируют начать до конца года переговоры о присоединении Молдавии, пишет РИА Новости.
По его словам, Европарламент тесно сотрудничает с другими европейскими институтами по вопросу членства Молдавии. Политик напомнил, что Кишинев должен выполнить девять рекомендаций.
Мурешан выразил надежду, что власти республики будут активнее сотрудничать с лидерами общественных организаций по вопросу присоединения к ЕС.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель ранее анонсировал присоединение к сообществу еще 10 стран, сообщает «Радиоточка НСН».