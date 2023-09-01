В ООН заявили, что не могут установить обстоятельства казни в опорном пункте ВСУ

«Мы просмотрели видео. Мы находим эти изображения тревожными, но только на основании видеозаписи мы не в состоянии определить, что произошло и были ли допущены нарушения международного гуманитарного права в данном конкретном случае», — приводит РИА Новости слова Уртадо.