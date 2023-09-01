Польша отреагировала на информацию о вторгшемся на территорию Белоруссии Ми-24

Польша с осторожностью относится к информации о нарушении белорусской границы боевым вертолетом Ми-24. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, передает РИА Новости.

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По его словам, Варшава проанализирует данные заявления Минска. При этом Яблоньский выразил мнение, что к такого рода заявлениям со стороны белорусских служб необходимо подходить с осторожностью.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии опубликовал видео с польским военным вертолетом Ми-24, вторгшимся на территорию республики. На представленных кадрах запечатлен момент, когда польский Ми-24 уже возвращается с территории Белоруссии, пересекая границу двух стран в обратном направлении.