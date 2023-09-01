80-летний Байден заступился за 81-летнего сенатора

«Он [Макконелл] мой друг, и я разговаривал с ним сегодня. И вы знаете, по телефону он был самим собой. Нет ничего необычного в его реакции, это часть выздоровления. И я уверен, что он вернется к своему прежнему состоянию», — отметил Байден.