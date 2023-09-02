Токаев освободил от должности главу МВД Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Марата Ахметжанова от должности главы МВД. Об этом сообщила пресс-служба лидера страны.

"Указом главы государства Ахметжанов Марат Муратович освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Причины данного кадрового решения не указываются.

В этот же день Токаев назначил новым главой МВД Ержана Саденова, который ранее занимал пост заместителя министра внутренних дел.

Токаев также освободил Серика Жумангарина от должности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции, сохранив за ним пост вице-премьера.

"Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе главы государства. Жумангарин занимал пост заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции с сентября 2022 года.