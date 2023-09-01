Политолог раскрыл причины возможного импичмента президента Грузии
Политолог Станислав Тарасов в разговоре с Рамблером оценил политическую обстановку в Грузии и высказался о возможности импичмента президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу.
Ранее в грузинской правящей партии "Грузинская мечта" сообщили о начале процесса импичмента Зурабишвили. Перед этим было объявлено, что Зурабишвили начинает серию зарубежных визитов с целью получения статуса кандидата в члены ЕС для Грузии. Однако ей были отказаны визиты в несколько стран по решению грузинского правительства. Несмотря на это, президент все равно посетила Германию. Нарушение конституции в международных делах может стать основанием для импичмента президента.
Согласно конституции Грузии, президент страны - это представительская фигура, которая подписывает определенные указы после принятия решений, подписывает назначения послов и так далее. И по конституции глава государства не имеет права без выдачи соответствующих полномочий со стороны правительства и парламента заниматься внешней политикой. Но до определенного момента в Грузии существовала устная договоренность, согласно которой "Грузинская мечта" поручала Зурабишвили выполнять определенные миссии на европейском и американском направлении, поскольку "Грузинская мечта" все же не позиционирует себя в качестве партии, которая проводит западный курс, связанный с интеграцией в НАТО, ЕС и так далее. А Зурабишвили как бывший дипломат и посол Франции в Грузии хорошо разбирается в этих делах, в этом направлении она выполняла определенную тактическую роль. Другое дело, что все это было безуспешно - грузин не приняли ни в ЕС, ни в НАТО. Но в связи с украинским кризисом там образовался клубок противоречий, когда Запад стал настаивать на том, чтобы Грузия открыла второй фронт против России в районе Абхазии и Южной Осетии. Однако в "Грузинской мечте" решили не ввязываться в эту авантюру, памятуя о событиях августа 2008 года и видя плюсы от торгово-экономического сотрудничества с Россией. Но Зурабишвили решила разыграть эту карту и возглавила оппозицию, которая раньше считала своим лидером Михаила Саакашвили.Станислав ТарасовЭксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог
У Зурабишвили в настоящее время есть группа сторонников, в том числе в парламенте, однако победить в формате демократических выборов, как показали недавние выборы в местные органы власти, оппозиция не в состоянии, отметил эксперт.
"Оппозиция в состоянии предпринять попытку переворота, к чему ее призывают на Западе, и дестабилизировать ситуацию", — сказал политолог.
Когда Зурабишвили заявила о желании совершить большое европейское турне, "Грузинская мечта" выступила против этого, поскольку партия ведет отдельные переговоры с высокопоставленными лицами из Европы и США, подчеркнул Тарасов.
"Сценарий Зурабишвили представляет политическую опасность для руководства Грузии, и они решили взять ее под контроль, блокировать. И вот сейчас ей пригрозили импичментом", — сказал эксперт.
Для проведения процедуры импичмента Зурабишвили необходимо, чтобы большинство членов парламента страны поддержали инициативу, однако порядка 40 процентов голосов в нем принадлежат представителям оппозиции, отметил политолог.
"Поэтому провести эту процедуру легко и безболезненно будет очень сложно. Тем не менее Зурабишвили уже послали сигнал о том, что ее намерены вывести за скобки большой политики", — заявил специалист.
По словам Тарасова, Запад в настоящее время дестабилизирует ситуацию в отношениях между Арменией и Азербайджаном, а также "начинает расшатывать Грузию через Зурабишвили", пытаясь тем самым блокировать возможности России начать практическую реализацию проекта трансконтинентального коридора "Север-Юг".
"Он пролегает через Закавказье и идет в Иран и Индию. Для Запада, в частности для США, это представляет серьезную опасность. Создав аномальную геополитическую ситуацию в Закавказье и погрузив регион в хаос, они могут закрыть этот коридор... Поэтому понятна логика действий Зурабишвили, понятна логика действий властей Грузии, которые пытаются ее блокировать", — заключил политолог.
Член Общественной палаты России Никита Данюк ранее спрогнозировал развитие ситуации на фоне процедуры импичмента в Грузии.