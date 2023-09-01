Согласно конституции Грузии, президент страны - это представительская фигура, которая подписывает определенные указы после принятия решений, подписывает назначения послов и так далее. И по конституции глава государства не имеет права без выдачи соответствующих полномочий со стороны правительства и парламента заниматься внешней политикой. Но до определенного момента в Грузии существовала устная договоренность, согласно которой "Грузинская мечта" поручала Зурабишвили выполнять определенные миссии на европейском и американском направлении, поскольку "Грузинская мечта" все же не позиционирует себя в качестве партии, которая проводит западный курс, связанный с интеграцией в НАТО, ЕС и так далее. А Зурабишвили как бывший дипломат и посол Франции в Грузии хорошо разбирается в этих делах, в этом направлении она выполняла определенную тактическую роль. Другое дело, что все это было безуспешно - грузин не приняли ни в ЕС, ни в НАТО. Но в связи с украинским кризисом там образовался клубок противоречий, когда Запад стал настаивать на том, чтобы Грузия открыла второй фронт против России в районе Абхазии и Южной Осетии. Однако в "Грузинской мечте" решили не ввязываться в эту авантюру, памятуя о событиях августа 2008 года и видя плюсы от торгово-экономического сотрудничества с Россией. Но Зурабишвили решила разыграть эту карту и возглавила оппозицию, которая раньше считала своим лидером Михаила Саакашвили.

Станислав Тарасов Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог