Новым официальным представителем НАТО стал Дилан Уайт

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску объявила, что передала свои полномочия своему бывшему заму - Дилану Уайту, который с четверга становится новым пресс-секретарем альянса. Об этом Лунгеску написала с соцсети X (ранее Twitter).

"В мой последний день в НАТО я очень счастлива передать дела Дилану Уайту, новому представителю альянса", - написала она.

Лунгеску не сообщила о своем следующем назначении. Обычно официальные представители НАТО продолжают работу в политических структурах альянса. Предшественник Лунгеску на этом посту Джеймс Аппатурай в настоящий момент занимает пост спецпредставителя генсека НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии.