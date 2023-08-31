Зеленский: ВСУ поразили цель на расстоянии 700 км украинским оружием

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ВСУ применили оружие украинского производства по цели на большом расстоянии.

"Минстратегпром (Министерство стратегической промышленности Украины - прим. ТАСС) доложило об успехах собственного производства, - сказал президент на селекторном совещании. - Успешно применено наше дальнобойное оружие - цель поражена в 700 км".

При этом Зеленский не уточнил, о каком виде оружия идет речь и какую цель оно поразило.