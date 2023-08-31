Зеленский: ВСУ поразили цель на расстоянии 700 км украинским оружием

Зеленский утверждает, что ВСУ поразили цель на расстоянии 700 км украинским оружием
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ВСУ применили оружие украинского производства по цели на большом расстоянии.
"Минстратегпром (Министерство стратегической промышленности Украины - прим. ТАСС) доложило об успехах собственного производства, - сказал президент на селекторном совещании. - Успешно применено наше дальнобойное оружие - цель поражена в 700 км".
При этом Зеленский не уточнил, о каком виде оружия идет речь и какую цель оно поразило.