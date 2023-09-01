Глава МВД Польши назвал элементом психологической войны учения ОДКБ

Польша восприняла учения ОДКБ “Боевое братство” как “элемент психологической войны”, заявил журналистам министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский. В пятницу в Белоруссии начались военные учения ОДКБ “Боевое братство-2023”, они продлятся по 6 сентября, об этом информирует РИА Новости.

Белоруссия и секретариат ОДКБ предупредили международных партнеров о проведении учений, пригласив иностранных наблюдателей. ОДКБ в рамках предстоящих учений в Белоруссии не проявляет агрессивности и не направляет свои действия против третьих стран, подчеркивал ранее начальник объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Он говорил, что в качестве наблюдателей на учения, проводимые в Белоруссии, приглашены представители Саудовской Аравии, Ирана, КНР и Монголии.

Учения пройдут на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики. Учения “Боевое братство-2023” плановые, они проводятся в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год.

В них участвуют воинские контингенты, оперативные группы, полицейские (милицейские) силы, подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям государств ОДКБ, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, подразделения государственного пограничного комитета Белоруссии.