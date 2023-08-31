Азербайджан выразил протест Франции из-за гуманитарного груза для Карабаха

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции Анн Буайон из-за отправки в Нагорный Карабах «гуманитарного груза». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«31 августа посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в Министерство иностранных дел республики. В ходе встречи послу был выражен протест по поводу отправки к погранично-пропускному пункту «Лачин» «гуманитарного груза» в сопровождении глав ряда французских городов, включая мэра Парижа Анн Идальго», - говорится в заявлении.

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В МИД отметили, что на встрече было подчеркнуто, что подобные шаги со стороны Франции в Азербайджане воспринимают как прямо посягательство на внутренние дела страны, а также на суверенитет и территориальную целостность.

Азербайджанская сторона также сочла попытку без согласования с ней отправить товары на международно-признанную территорию Азербайджана как «заведомо противоречащую международно-правовым основам направления международной гуманитарной помощи», подчеркнули в министерстве.

В Баку также отметили, что такие действия «ставят под угрозу хрупкий процесс нормализации ситуации» в регионе.

Осенью 2020 года ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась. На линии соприкосновения войск начались бои. Армения и Азербайджан дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия, Россия выступила посредником на переговорах, после чего направила своих миротворцев в регион.

В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают территорию Карабаха.