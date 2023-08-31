Назван преемник Уоллеса на посту министра обороны Великобритании

Глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства Грант Шэппс будет вскоре назначен министром обороны страны, сменив Бена Уоллеса . Об этом сообщает телеканал Sky News , демонстрируя кадры прибытия Шэппса в канцелярию главы правительства Риши Сунака на Даунинг-стрит, 10.

Ранее в четверг Уоллес, еще в июле заявивший о намерении покинуть пост, подал на имя Сунака прошение об отставке, которое премьер принял.

В среду источники газеты Financial Times назвали Шэппса фаворитом на пост главы оборонного ведомства. В случае назначения портфель министра обороны станет уже пятым для 44-летнего политика, который с 2019 года успел побывать министром транспорта (2019-2022), министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2022-2023), а в течение недели также занимал пост главы МВД в правительстве Лиз Трасс. На прошлой неделе Шэппс посещал Киев.