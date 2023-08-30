Греция направила протест генсеку НАТО за поздравление Турции с днем победы
Постоянный представитель Греции при НАТО направил письменный протест генеральному секретарю организации из-за того, что командование сухопутных войск альянса, базирующееся в Измире, разместило на своем аккаунте соцсетях поздравительное послание Турции по случаю отмечаемого в республике Дня победы. Об этом сообщает издание Kathimerini со ссылкой на дипломатические источники.
Дело в том, что Турция отмечает этот праздник в годовщину победы турецких войск в решающей битве при Думлупынаре над греческой Малоазийской экспедиционной армией в августе 1922 года во время второй греко-турецкой войны.
"Мы хотели бы выразить благодарность Турции за то, что она приняла нас в этот особенный день, - говорится в сообщении командования. - С момента вступления в НАТО в 1952 году Турция принимала участие во многих операциях и учениях, и ее солдаты всегда демонстрировали высокий профессионализм и решимость. Вместе Турция и НАТО сильнее и безопаснее".
Примечательно, что такие поздравления от упомянутой натовской структуры поступали в адрес Турции и в прошлом году. Тогда МИД Греции также выступил с протестом, заявив, что подобные посты в соцсетях "выходят за рамки и являются неуместными".