Греция направила протест генсеку НАТО

"Мы хотели бы выразить благодарность Турции за то, что она приняла нас в этот особенный день, - говорится в сообщении командования. - С момента вступления в НАТО в 1952 году Турция принимала участие во многих операциях и учениях, и ее солдаты всегда демонстрировали высокий профессионализм и решимость. Вместе Турция и НАТО сильнее и безопаснее".