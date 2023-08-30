Парламенту Эстонии показались недостаточными ответы премьера про бизнес мужа в России

"Однако мы ожидаем, что премьер-министр сможет дать исчерпывающие ответы на возникшие вопросы - ответы, которые, как мне кажется, до сих пор не были даны", - приводит портал слова Осиновского.

"Надеюсь, что в ближайшее время она предстанет перед Рийгикогу, чтобы дать ответы, которые вполне законно хотят получить члены парламента и комитетов. И если эти ответы будут исчерпывающими, если разъяснения будут даны, тогда можно двигаться дальше. Если это не произойдет, я думаю, что настанет момент, когда нам, возможно, придется подумать о других путях", - также заявил он.

Портал ERR сообщил 23 августа, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу эстонского премьер-министра, продолжала сотрудничать с Россией после начала конфликта на Украине. Каллас утверждала, что такое сотрудничество было прекращено уже через месяц после начала спецоперации РФ, то есть в марте 2022 года. Выступая перед журналистами, она извинилась за бизнес компании ее супруга в России, но отказалась уходить в отставку. Глава кабмина отметила, что всегда старалась разделять работу и семейную жизнь и не располагает подробной информацией о бизнесе мужа.