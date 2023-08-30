Индия попросила США снять подозрения в связях с Россией

Индия обратилась к властям США с просьбой разблокировать 26 миллионов долларов, принадлежащих как минимум двум индийским алмазодобывающим компаниям, подозреваемым в связях с российской АЛРОСА. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Активы предприятий были заморожены Управлением контроля за иностранными активами США (OFAC) в начале 2023 года. Блокировка произошла из-за подозрений в отношении подразделений неназванных индийских компаний касательно попытки перевода средств на закупку алмазного сырья, уточнили два правительственных чиновника.

При этом агентство не смогло установить, предназначались ли деньги непосредственно АЛРОСА или нет. В свою очередь, сами подозреваемые в торговых связях с Россией фирмы в обращении к индийскому правительству опровергли обвинения в свой адрес. Они заявили, что денежные средства предназначались либо предприятиям, которые не попали под ограничения США, либо для оплаты заказов, выполненных до момента введения американских санкций против АЛРОСА, заключил один из собеседников.

Российская компания является крупнейшим производителем необработанных алмазов, Индия, в свою очередь, обладает достаточным объемов мощностей для их обработки. По итогам прошедшего финансового года, завершившегося 31 марта, азиатская страна продала бриллианты на общую сумму 22 миллиарда долларов. Ключевым регионом индийской отрасли считается западный штат Гуджарат, закупающий сырье в основном у поставщиков из Объединенных Арабских Эмиратов, Бельгии и России.