В ЕС отреагировали на сообщения о перевороте в Габоне

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе пока не получили подтверждений сообщений о военном перевороте в Габоне. Об этом пишет Reuters.

По словам Борреля, при подтверждении этих сведений данный вопрос будет вынесен на обсуждение на неформальной встрече глав МИД ЕС в Толедо 31 августа.

"Если все подтвердится, это еще один военный переворот, который увеличивает нестабильность во всем регионе", — отметил Боррель.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Переворот военные объяснили отсутствием доверия к всеобщим выборам 26 августа.

Объявление было сделано после того, как ЦИК страны сообщил о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Семья действующего президента Габона находится у власти в стране уже 56 лет. Отец действующего президента Эль-Хадж Омаар Бонго Ондимба занимал пост главы государства с 1967 по 2009 гг.