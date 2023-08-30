Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомит лидеров стран "Большой двадцатки" (G20) с намерениями российского коллеги Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине. Об этом пишет газета Milliyet.
Издание отмечает, что переговоры руководителей двух стран накануне саммита G20 "делают Турцию "звездой" встречи". В статье напомнили, что турецкий президент - единственный из западных лидеров, кто может встретиться с Путиным.
"Все будут выслушивать условия Путина и намерения Эрдогана остановить вооруженное столкновение", - пишет издание.
Политический аналитик газеты уточнил, что лидеры Турции и РФ также собираются обсудить и зерновую сделку. По его мнению, если Эрдогану удастся убедить Путина вернуться к вопросу о "зерновом коридоре", то он "совершит великое дело для всего мира". Такой шаг не только позволит укрепить дипломатию Турции в Африке, но и заручиться поддержкой стран континента в ООН.