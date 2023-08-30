Daily Mail: сын Байдена помог прекратить расследование против украинской компании Burisma

Сын президента США Хантер Байден разработал план по «закрытию всех дел» против владельца украинской газовой компании Burisma вместе со стратегами-демократами. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на электронную переписку с потерянного ноутбука Байдена-младшего.

По данным газеты, 12 мая 2014 года представитель Burisma Вадим Пожарский сообщил Байдену-младшему, что против президента Burisma Николая Злочевского могли начать расследование.

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После этого Хантер Байден, который только что стал членом правления Burisma, связался со знакомыми юристами, чтобы составить план, который помог бы остановить расследование. В одном из своих писем он предложил «собрать данные» о том, кто займет должности в офисе генпрокурора Украины.

Daily Mail отмечает, что электронные письма подтверждают заявления бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина о сговоре Хантера Байдена и его отца, который в то время был президентом США, с целью прекратить уголовное расследование в отношении Burisma.

Шокин утверждает, что Байден добился его увольнения из-за расследования этого делa.

Ранее СМИ сообщили, что Хантер Байден и его деловые партнеры пытались помочь Злочевскому с оформлением американской визы. По данным издания, произошло это вскоре после того, как Байден-младший стал членом правления Burisma.

Электронные письма на ноутбуке Хантера Байдена продемонстрировали «скоординированную попытку» оформить визу для Злочевского в то время, когда украинские власти начали против него расследование о коррупции. Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин рассказала журналистам со ссылкой на раскрытый документ ФБР, что Злочевский обсуждал с одним из информаторов спецслужбы «дачу Байденам взятки в десять миллионов долларов».