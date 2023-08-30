Орбан: победа Украины невозможна
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа Украины в конфликте с Россией невозможна. Об этом он рассказал в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, запись их разговора опубликована в соцсети X (ранее Twitter).
Карлсон отметил, что многие в США считают, что Украина выигрывает.
«Это ложь. Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно», - ответил Орбан.
Он подчеркнул, что у Киева быстрее, чем у России, закончатся солдаты.
«А сапоги на земле - это то, что в итоге будет иметь значение. И русские гораздо сильнее, гораздо многочисленнее, чем украинцы. <…> Они не сдадутся. Они будут заниматься сохранением своей страны и будут защищать ее. Мы будем финансировать [Украину] больше - они тоже вложат больше инвестиций. Если мы отправим больше вооружений, они произведут еще больше», - подчеркнул венгерский премьер.
Орбан добавил, что создать систему европейской безопасности без участия России не удастся. Также, по его мнению, западные страны упустили возможность принять Украину в НАТО много лет назад.
Ранее Орбан заявил, что украинский кризис может завершиться, как только этого захотят США.
По его мнению, Украина «в действительности потеряла суверенитет», так как у нее нет денег, военной промышленности и собственных мощностей для производства техники и вооружений.
Орбан заявлял, что значение имеют не заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева получить контроль над территориями, «а то, что хотят делать американцы». Единственным выходом из ситуации венгерский премьер называл немедленное перемирие.