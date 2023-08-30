«А сапоги на земле - это то, что в итоге будет иметь значение. И русские гораздо сильнее, гораздо многочисленнее, чем украинцы. <…> Они не сдадутся. Они будут заниматься сохранением своей страны и будут защищать ее. Мы будем финансировать [Украину] больше - они тоже вложат больше инвестиций. Если мы отправим больше вооружений, они произведут еще больше», - подчеркнул венгерский премьер.