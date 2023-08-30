Военные объявили о перевороте в Габоне

Группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют все министерство обороны и вооруженые силы страны. Сообщается о перестрелке в столице страны Либревиле.

Переворот военные объявили отсутствием доверия к всеобщим выборам 26 августа. Журналистам пока не получилось получить комментарии от правительства Габона.

До этого сообщалось о переизбрании действующего президента Габона Али бен Бонго Ондимба на третий срок с 64% голосов. Оппозиция не признала итоги выборов и объявила об их фальфикации.