В конгрессе США грубо поставили на место Зеленского
В Соединенных Штатах отреагировали на требование украинского президента Владимира Зеленского выделить средства на проведение выборов в стране, сообщает РИА Новости.
Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт написала: «Зеленский предлагает провести выборы, если Америка за них заплатит». Она предложила попытаться осмыслить данное высказывание.
«Он проведет выборы только в том случае, если мы за них заплатим. Вот что происходит, когда ваша внешняя политика заключается в выдаче карт-бланша любому, кто об этом попросит», — заявила законодатель.
Ранее Зеленский заявил, что проводить выборы на Украине во время военного положения запрещено, однако такая возможность имеется, если Рада поддержит соответствующие законодательные изменения, а Запад выделит на это деньги.