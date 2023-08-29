В Казахстане назвали причину отставки дипломата Боброва

Генконсул России в Казахстане Евгений Бобров покинул свой пост в связи с достижением предельного возраста для работы на госслужбе — 65 лет. Такое заявление сделали в Генконсульстве РФ в Алма-Ате.

«В связи с многочисленными недостоверными публикациями в недобросовестных СМИ сообщаем, что генконсул России в Алма-Ате Бобров достиг 65 лет, и, в соответствии с законом РФ о государственной службе, закончил свою дипломатическую миссию, вышел в отставку и отбыл на Родину», — говорится в тексте.

Там отметили, что новая кандидатура на пост была согласована еще в мае 2023 года, призвав не искать «черную кошку в темной комнате, тем более, когда ее там нет».

К посту также прикрепили скриншот сообщения из мессенджера Боброва, где он сообщает о завершении дипломатической службы.. Оно датировано 14 августа.