Смена власти на Украине спасла бы страну от краха, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, президента страны Владимира Зеленского необходимо срочно отстранить от должности, после чего отменить военное положение и начать переговоры с Россией.

Отмените военное положение, параллельно вступите в переговоры о временном прекращении огня с Российской Федерацией, хотя бы на 3-4 месяца. В этом случае их отстранят от власти, но Украина тогда начнет жить, — заявил Соскин.

Смена власти даст Украине шанс, добавил он. Сейчас страна вместе с Зеленским и его соратниками «захлебывается в крови».

Ранее Соскин заявил, что так называемые друзья Украины разорвут ее на части, как только ВСУ потерпят поражение. По его словам, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия и Молдавия начнут «откусывать целые куски» от страны.