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В Венгрии назвали ошибочные решения Евросоюза в украинском конфликте

Ошибки Евросоюза, в том числе и во время украинского кризиса, привели к ослаблению экономики и безопасности объединения. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС. По его словам, «процесс принятия решений в Европейском союзе находится в плохом состоянии», а ошибки ЕС привели к тому, что в последние годы объединение «значительно ослабело».

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Алина Горбачева

16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мать спортсменки Екатерину. По словам матери, в понедельник, 28 августа, фигуристка вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве и отправилась в сторону Владимирской церкви. В последний раз камеры засняли Горбачеву возле дома по адресу Волокамское шоссе, 67.

СМИ: переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября

Переговоры президента России Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина состоятся 4 сентября в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Habertürk. Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время. Между сторонами уже есть договоренности по объявлению дат, которых Кремль придерживается. Официальный представитель правящей партии Турции Омер Челик заявлял, что турецкий президент в ближайшее время совершит визит в Сочи.

Чехия начала расследование против Raiffeisen из-за России

Национальный антитеррористический центр Чехии начал расследование в отношении австрийской группы Raiffeisen Bank International из-за ее работы в России. Об этом сообщает Česká televize. Поводом для расследования стало обращение Ассоциации по правам граждан и предпринимателей. Один из авторов обращения, Ладислав Пельцль, заявил, что банк получает «огромную прибыль» в России и платит налоги в российскую казну, которые потом используются для финансирования спецоперации РФ на Украине.

Путин потребовал предотвращать появление неплательщиков в России

Президент России Владимир Путин на встрече с директором ФССП Дмитрием Аристовым назвал ситуации, когда гражданам нечем оплатить долги, проблемой государства и призвал приставов корректнее работать с неплательщиками. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. По словам Дмитрия Аристова, особую озабоченность вызывает рост кредитной задолженности и сейчас в работе у приставов 12,7 млн документов на сумму в 2 триллиона рублей.

Импортозамещенный самолет SJ-100 успешно совершил первый полет

Импортозамещенный российский ближнемагистральный самолет SJ-100 успешно совершил свой первый испытательный полет в Комсомольске-на-Амуре. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минпромторга России. По данным ведомства, продолжительность полета SJ-100 составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3000 метров и со скоростью до 343 км/час. Самолетом управляли летчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев, также на борту был инженер-испытатель Денис Велижанин.

АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей с двигателями Евро-5

Сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ»

Компания АвтоВАЗ сообщила о планах с 1 сентября возобновить производство автомобилей Lada Granta, оснащенных двигателями экологического стандарта «Евро-5». Автопроизводитель подчеркнул, что в связи с санкционными ограничениями в 2022 году АвтоВАЗу пришлось временно перейти на более низкий «Евро-2».

Подмосковные аэродромы изменили принципы работы из-за атак дронов

Аэродромы Московского региона начали передавать планы полетов не только Росавиации, но и правоохранительным органам из-за беспокойства местных жителей, принимающих малую авиацию за украинские БПЛА. Об этом со ссылкой на представителей аэродромов пишет РБК. О массовых жалобах местных жителей и проводимых по ним проверках сообщили в руководстве аэродромов Щекино, Волосово, Нудоль и аэроклуба «Паралет».

Рэпер Тимати купил сеть пиццерий Domino's Pizza в России

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский приобрели российский бизнес сети пиццерий Domino’s Pizza. Об этом сообщает Telegram-канал ReBro, который принадлежит ресторатору Дмитрию Левицкому. Он отметил, что презентация ребрендинга проекта для журналистов запланирована на среду, 30 августа.

«Голубая Луна» взойдет 31 августа

Zuma/TACC