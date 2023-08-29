В Минске назвали ложью утверждения о помощи мигрантам бежать в Европу

Заявления в западных СМИ о том, что Белоруссия якобы оказывает миграционное давление на ЕС, не соответствуют действительности, заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович. Об этом пишет БЕЛТА.

Вольфович отметил, что западные издания делают заявления о миграционной политике Белоруссии, но закрывают глаза на действия Варшавы. Он пояснил, что сотрудники Погранстражи Польши еженедельно пытаются вытеснить на белорусскую территорию порядка 100 мигрантов.

По его словам, силовики периодически обнаруживают на границе трупы нелегалов. Кроме того, депортированным приходится оказывать медицинскую помощь, содержать их в клиниках, пояснил госсекретарь.

Чиновник подчеркнул, что Белоруссия пресекает попытки нелегального пересечения границы, но воздерживается от силового воздействия на мигрантов, не выдворяет их насильно на территорию соседних государств.

«Говорить о том, что мы способствуем потоку мигрантов на территорию Европы, - ложь», - резюмировал Вольфович.