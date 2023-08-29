В Венгрии назвали ошибочные решения Евросоюза в украинском конфликте

Ошибки Евросоюза, в том числе и во время украинского кризиса, привели к ослаблению экономики и безопасности объединения. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

По его словам, «процесс принятия решений в Европейском союзе находится в плохом состоянии», а ошибки ЕС привели к тому, что в последние годы объединение «значительно ослабело».

В частности, безопасность Евросоюза была ослаблена конфликтом на Украине, который можно было попытаться урегулировать с помощью переговоров, однако стоило только заговорить об этом на встречах министров иностранных дел, «как на тебя тут же навешивали ярлык "российского шпиона"», констатировал Сийярто.

Глава МИД Венгрии также обратил внимание на ухудшение положения ЕС в сфере экономики. Если в 2010 году доля ЕС в мировом ВВП составляла 22%, а доля Китая равнялась 9%, то сейчас доля Китая достигла 18%, тогда как доля ЕС уменьшилась до 17%, заметил он.

По словам Сийярто, многие решения ЕС в области энергетики также принимались на основе «политических и идеологических догматов», а не физических реалий.

Укрепить Евросоюз, по его мнению, можно было бы путем расширения за счет государств Западных Балкан. «Так мы можем стать больше и сильнее. Но действовать надо быстро», - уверен министр.