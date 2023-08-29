На Украине заявили об открытии нового месторождения газа

На Украине открыли новое месторождение газа, запасы которого могут достигать миллиарда кубометров. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза Украины».

Испытания скважины глубиной почти четыре тысячи метров проводились «с нуля». Перед бурением специалисты провели 3D-сейсморазведочное исследование.

«Полученная геологическая информация свидетельствует, что запасы нового месторождения могут достигать одного миллиарда кубометров газа», - заявили в украинской компании.

Исполняющий обязанности гендиректора АО «Укргаздобыча» Олег Толмачев заявил, что это не первое открытие углеводородных залежей на Украине за 2023 год.

«Укргаздобыча» продолжит программу геологической разведки на месторождении и планирует пробурить там новые скважины. Где именно расположено новое месторождение, в компании не уточнили.