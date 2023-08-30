В США заявили об угрозе госпереворота на Украине

Бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон предположил, что президента Украины Владимира Зеленского могут сместить с поста в случае решения о возобновлении переговоров с Россией или прекращении военных действий. Своим мнением он поделился в интервью Dialogue Works.

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«Я думаю, что Зеленский и его окружение попали в капкан. Они не могут отступить, потому что это приведет к смещению главы государства или суду над ним», — считает Уилкерсон.

По его мнению, Киев может радикально поменять внешнеполитический курс лишь в случае государственного военного переворота, который, вероятно, стал бы кровопролитным. Он также подчеркнул, что США вместе со странами-партнерами намерены как можно дольше оттягивать такое развитие событий.

Мнение Уилкерсона разделяет бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Эксперт предупредил, что Зеленскому грозит военный переворот из-за высокого уровня недовольства в Вооруженных силах Украины на восточном фронте.