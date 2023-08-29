Тропический шторм "Идалия" усилился до урагана

Тропический шторм "Идалия", который надвигается на юго-восток США и принадлежащий Мексике полуостров Юкатан, усилился до урагана и значительно усугубится в течение дня. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

"Теперь "Идалия" имеет статус урагана. Ожидается, что он усилится до чрезвычайно опасного крупного урагана до достижения суши в среду (30 августа - прим. ТАСС)", - говорится в релизе на сайте метеорологической службы.

Сейчас эпицентр стихии находится в 600 км к югу от американского города Тампа (штат Флорида) и 135 км к северу от западной оконечности Кубы. Шторм движется на север со скоростью около 22 км/ч.