СМИ: переговоры Эрдогана и Путина состоятся в Сочи 4 сентября

Переговоры президента России Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина состоятся 4 сентября в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Habertürk.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встреча Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время. Между сторонами уже есть договоренности по объявлению дат, которых Кремль придерживается. Официальный представитель правящей партии Турции Омер Челик заявлял, что турецкий президент в ближайшее время совершит визит в Сочи.

«При ситуации, когда господин Путин не смог приехать в Турцию, в Россию поедет наш господин президент. Раскроем дату: президент Эрдоган 4 сентября посетит с визитом Сочи», — заявил телеканал со ссылкой на собственные источники.