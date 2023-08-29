Пока вы спали: провал попытки Запада уничтожить РФ и угроза потопов в регионах

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Британский круизный лайнер врезался в нефтяной танкер

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У побережья Пальма-де-Майорки в Испании британский круизный лайнер врезался в нефтяной танкер. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на телеканал Sky News.

Как говорится в материале, лайнер Britannia транспортной компании P&O с тысячами пассажиров на борту в воскресенье врезался в грузовое судно. На сайте компании уточняется, что у Britannia 13 гостевых палуб, он рассчитан на 3647 гостей и 1350 членов экипажа.

Над Белгородской областью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

Вооруженные силы Украины попытались атаковать объекты на территории РФ беспилотным летательным аппаратом, но средства противовоздушной обороны над Белгородской областью уничтожили его. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В сообщении уточняется, что инцидент произошел накануне около 23:00 мск.

«Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области», — пишет военное ведомство.

Нескольким регионам России предрекли потопы

На этой неделе в некоторых регионах России прогнозируется сложная неблагоприятная погода с угрозой потопов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Лентой.ру».

Потоп грозит Приморскому краю, югу Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области. Эксперт рассказал, что за двое суток в Приморье может выпасть месячная норма осадков, в ряде районов — Партизанском, Уссурийском, Дальнереченском и других — возникнет угроза подтопления строений и домов.

Он отметил, что летом в Приморье прошло очень большое количество осадков и три тайфуна, вышедших с юго-запада океана. Так как почва в регионе переувлажнена из-за интенсивных дождей, она больше не впитывает воду, и осадки стекают в русла рек, которые могут выйти из берегов и залить дороги и сельскохозяйственные угодья.

В МИД Казахстана сообщили об уходе генконсула России после слов о русском языке

Генеральный консул РФ Евгений Бобров покидает Министерство иностранных дел Казахстана после заявлений о русском языке. Об этом пишет РБК со ссылкой на orda.kz.

Дипломат рассказал, что в республике сокращается количество русскоязычных школ, преподавателей не хватает, а предмет «Русский язык» исключили из программы для первого класса.

Некоторое время спустя представитель Министерства иностранных дел Казахстана заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он также сообщил об отъезде дипломата.

«Данный сотрудник уже не в Казахстане. Он уже здесь не работает. Он закончил свою дипмиссию», — сказал он.

В США рассказали о провальной попытке Запада уничтожить Россию

Эскалация военного конфликта на Украине — провальная попытка Запада уничтожить Россию. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted, передает РИА Новости.

Он считает, что Вашингтон вынудил президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию. США «пришли в восхищение», когда российские войска вошли на территорию Украины, полагая, что теперь они смогут уничтожить Москву, рассказал полковник.