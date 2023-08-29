Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным до сессии Генассамблеи ООН

"Позиция Анкары была выражена уже не раз, в том числе на днях [глава МИД Хакан] Фидан в Киеве отмечал, что изначальный вариант зерновой сделки с точки зрения маршрута доставки наиболее предпочтителен в отличие от теоретических альтернатив. На переговорах лидеров в России будет обсуждаться в целом вопрос о возобновлении сделки в ее прежнем виде. Но и возможные альтернативы для доставки зерна в нуждающиеся страны также будут в повестке", - сказал собеседник агентства.