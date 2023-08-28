Власти Швеции обвинили задержанного в шпионаже в пользу России

Гражданину Швеции российского происхождения предъявлено обвинение в сборе информации для российской военной разведки ГРУ в течение почти десяти лет. Об этом пишет сегодня Associated Press.

В ноябре 2022 года в Швеции задержали двух россиян по подозрению в шпионаже. СМИ писали, что задержаны были супруги, переехавшие в Швецию более 20 лет назад, построившие в стране бизнес по экспорту и импорту технологий и электроники с многомиллионным оборотом и получившие гражданство.

По версии следствия, 60-летний Сергей Скворцов подозревается в «незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы». Во втором случае речь идет о преступлениях, которые могут быть связаны с безопасностью США.

В обвинительно заключении, на которое сослалось издание, утверждается, что гражданин Швеции российского происхождения использовал свой бизнес для получения технологий и передачи их российской военной разведке ГРУ.

«А также для получения информации о различном оборудовании, которое российская сторона из-за правил экспорта и санкций не могла приобрести на открытом рынке», - утверждают журналисты.