Президент Франции Эммануэль Макрон указал на готовность страны поддержать любые усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в том числе военные, для восстановления конституционного порядка в Нигере, передает издание Le Figaro.

Сегодня французский лидер выступил на ежегодной конференции послов государства.

Макрон обратил внимание на работу французских дипломатов в Нигере. При этом, как указал он, пришедшие к власти мятежники потребовали, чтобы посол Франции покинул их страну.

Мятежники ранее отметили, что позволят Мали и Буркина-Фасо вводить силы обороны на свою территорию, если в отношении страны будет проявлена агрессия.

В заявлении, которое озвучил представитель нигерского внешнеполитического ведомства, подчеркивается, что главы министерств иностранных дел «приветствовали» подписание соответствующего указа.

27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Мохамед Базум был захвачен мятежниками. Они объявили о закрытии границ страны. Позднее, 4 августа, командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире местного телевидения как глава «Национального совета по защите отечества».