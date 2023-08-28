В Венгрии заявили о невозможности военного решения конфликта на Украине

При этом она отметила, что «украинский президент имеет право представлять украинские интересы», отвечая на вопрос журналиста о желании Зеленского вернуть военным способом потерянные территории.

Ранее Новак предрекла скорые перемены в области урегулирования конфликта на Украине. Лидер Венгрии также выразила надежду на то, что Папа Римский сыграет ключевую роль в мирных переговорах. Кроме того, она назвала важным моментом тот факт, что ранее посланник понтифика по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи, уже посетивший Москву, Киев и Вашингтон, провел переговоры с «ключевыми фигурами».