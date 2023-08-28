В Турции обвинили американский телеканал FOX в провокации
Американский телеканал FOX осуществил провокацию в отношении Турции, показав карту страны без Стамбула, пишет газета Sabah.
«Новостной сайт FOX News включил Турцию в карту Ближнего Востока, используемую в выпускаемых им материалах. Было замечено, что Стамбул не был включен в карту Турции, используемую каналом», - пишет издание.
По мнению журналистов, американский телеканал и ранее «трепал нервы» обществу «своими ложными новостями» во время землетрясений в Кахраманмараше, а также президентских выборов в Турции.
Напомним, что 6 февраля с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции были зафиксированы два мощных землетрясения. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8, находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе, эпицентр второго, с магнитудой 7,5, - в районе Экинёзю в Кахраманмараше.
Второй тур президентских выборов прошел в Турции 28 мая, в нем участвовали действующий президент Эрдоган и кандидат от оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу. После обработки 99,43 процента голосов Центризбирком страны объявил о победе Эрдогана с результатом в 52,14 процента. После объявления о победе на президентских выборах действующего главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана жители турецкой провинции Хаккяри попытались устроить акцию протеста. Полиция пресекла беспорядки с помощью водомета.