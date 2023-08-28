Новым кандидатом в президенты Тайваня станет основатель «города iPhone»

«За последние семь лет я стал свидетелем того, как Тайвань из процветающего государства скатился в пропасть по многим вопросам, от экономики и национальной обороны до международных отношений, — сказал Гоу. — Если мы отступим сейчас, будет слишком поздно спасти Тайвань от падения. Мы должны свергнуть Демократическую прогрессивную партию (правящую партию на Тайване — прим. «Ленты.ру»)».